Если многие артисты не рискуют вкладываться в клипы во время войны, Виталий Козловский снял уже третью эффектную видеоработу после вторжения России. Более того, он стал сорежиссером клипа "О нас".

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Виталий Козловский поразил клипом на песню "Про нас"

В темные времена захотелось спеть о светлом – о новых душевных перспективах, о любви. Ведь ценность этого чувства мы понимаем сегодня как никогда. Ход нашей жизни изменился, точка невозврата пройдена, новая история уже пишется здесь и сейчас,

– прокомментировал премьеру Виталий Козловский.

Некоторые сцены с видео "Про нас" сняли на ледовой поверхности Киевского водохранилища. По-настоящему рискованными были кадры с виолончелисткой, ведь в день съемок лед начинал таять, и девушке в нетривиальном образе пришлось играть на тонком льду на немалом расстоянии от берега.

Виталий Козловский – Про нас: смотрите видео онлайн

Кстати, песню "Про нас" Виталию Козловскому написали молодые супруги Сергей и Екатерина Тумановские. Для них композиция имеет особый смысл, потому что во время работы над треком пара узнала, что у них появится малыш.

В комментариях хвалят и певца, и съемочную группу:

"Великолепная работа, очень понравилось, молодцы";

"Поздравляю с премьерой, современно, ярко. Новое видение, новое творение. Мне понравилось";

"Это просто огонь! Невероятная песня и клип, я в восторге";

"Хочется смотреть и смотреть, и бесконечно слушать! Отрада для души и сердца. Великолепная песня и видео";

"Любовь сильнее войны! Спасибо вам, Виталий, за такие красивые песни! Попали в самое сердце. Пойте дальше. Поддерживайте наших воинов. А мы будем слушать вас и испытывать вдохновение к жизни".

Напомним, последний год у Виталия Козловского, как и у всех артистов, туго с деньгами. Поэтому он довольно неоднозначно отреагировал на орден от Зеленского, его первый вопрос к менеджерке был: "А деньги нам за это дадут?" Певец говорит, что не меркантильный, просто сейчас ничего не зарабатывает, только ездит с благотворительными концертами.