"Схожий на Арестовича": Віталій Козловський збрив бороду – відео артиста з армії

Співак Віталій Козловський, який днями вступив до лав Збройних сил України, показав, як збрив бороду. Виконавцю після отримання мобілізаційної повістки вже видали військову форму, і він проходить навчання на полігоні.

Ми вже раніше розповідали, що артист вступив до бригади нацгвардії "Рубіж", яка входить до складу Гвардії наступу.

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Новий образ Віталія Козловського

Співак опублікував відео в перукарському пеньюарі на тлі лісу. У короткому відеоролику видно, як інші військові допомогли змінити імідж Віталію, збривши йому бороду.

У бойової підготовки свої правила та порядки, яких необхідно дотримуватись,

– зазначив під відео виконавець.

Реакція мережі

Підписники артиста підтримали зміни в зовнішності співака. Деякі з коментаторів навіть порівняли зовнішній вигляд Віталія Козловського з Володимиром Зеленським та Олексієм Арестовичем:

"У вас дуже гарна зовнішність без бороди. Молодо виглядаєте";

"Я тебе люблю і з бородою, і без бороди. Як людину, що робить мужні вчинки. Як артиста, що віддає себе всього в піснях";

"Схожий тепер на Арестовича";

"Нагадуєте Володимира Зеленського";

"Ти як хлопчик став";

"Мінус двадцять років";

"У вас дуже гарна зовнішність без бороди. Молодо виглядаєте".