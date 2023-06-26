"Схожий на Арестовича": Віталій Козловський збрив бороду – відео артиста з армії

26 червня 2023, 10:45
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Віталій Козловський

Співак Віталій Козловський, який днями вступив до лав Збройних сил України, показав, як збрив бороду. Виконавцю після отримання мобілізаційної повістки вже видали військову форму, і він проходить навчання на полігоні.

Ми вже раніше розповідали, що артист вступив до бригади нацгвардії "Рубіж", яка входить до складу Гвардії наступу.

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Новий образ Віталія Козловського

Співак опублікував відео в перукарському пеньюарі на тлі лісу. У короткому відеоролику видно, як інші військові допомогли змінити імідж Віталію, збривши йому бороду.

У бойової підготовки свої правила та порядки, яких необхідно дотримуватись,
– зазначив під відео виконавець.

Реакція мережі

Підписники артиста підтримали зміни в зовнішності співака. Деякі з коментаторів навіть порівняли зовнішній вигляд Віталія Козловського з Володимиром Зеленським та Олексієм Арестовичем:

  • "У вас дуже гарна зовнішність без бороди. Молодо виглядаєте";
  • "Я тебе люблю і з бородою, і без бороди. Як людину, що робить мужні вчинки. Як артиста, що віддає себе всього в піснях";
  • "Схожий тепер на Арестовича";
  • "Нагадуєте Володимира Зеленського";
  • "Ти як хлопчик став";
  • "Мінус двадцять років";
  • "У вас дуже гарна зовнішність без бороди. Молодо виглядаєте".

До слова, днями український музикант і колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський опублікував фото у військовій формі та повідомив, що зараз відчуває емоційні гойдалки. Артист поділився днем зі свого життя. Він описав, як сумний настрій змінювався на хороший та навпаки й зазначив, що його психологічний стан бажає бути кращим.
 
Автор: Софія Хомишин