Далі – присяга і розподіл, – Віталій Козловський завершив бойову підготовку

Музикант Віталій Козловський повідомив, що пройшов військовий вишкіл. Він розповів, що має два дні, щоб перевести дух.

Український співак Віталій Козловський, якого мобілізували, розповів про завершення програми бойової підготовки. Він поділився, чим займатиметься надалі.

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Віталій Козловський пройшов навчання

Артист розповів, що має 2 вихідні, щоб перевести дух – але відпочивати не збирається. Він хоче довести до ладу екіпірування, а ще записати пісню.

За цей час маю: зібратися і доекіпіруватися, записати на студії пісню, щоб над нею працювали, поки я виконуватиму військові задачі. А ще, встигну привітати з весіллям людей, які довго чекали на цей день. І завдяки такій активності я зможу привезти для своєї бригади тепловізор,

– поділився Козловський.

Музикант додав, що за час навчань звик до зброї в руках, і не знає, як братиме до рук мікрофон. "Це ніби якесь інше життя, від якого я відвик".

Надалі Віталія Козловського чекає присяга та розподіл.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму Віталія Козловського

Як мобілізували Козловського