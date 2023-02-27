Віталій Козловський став на захист Влада Ями, який у США: "Сьогодні не засуджую"

Український артист Віталій Козловський висловився про чоловіків, які покинули країну через війну. Він згадав і про Влада Яму, який вже рік живе у США.

Український музикант Віталій Козловський висловився про артистів та зірок, які виїхали за кордон. Він зізнався, що спершу був налаштований категорично, але згодом змінив свою думку.

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Віталій Козловський про чоловіків за кордоном

Артист заявив, що "спокійно" ставиться до тих, хто виїхав. Він вважає, що кожен має право по-своєму відчувати страх війни.

"Мене злило це на початку війни. Перші пів року війни мене це дуже обурювало. Це для мене було незрозумілим моментом. Люди, які, на перший погляд, здавалися авторитетними, взяли та втекли. Але я сьогодні їх не засуджую і не маю права цього робити. Це неправильно, що колись навіть у своїй голові це робив. Кожен страх війни переживає по-своєму".

Також Козловський висловився про Влада Яму, якому чи не найбільше дістається від користувачів мережі. Він заступився за нього, але додав, що не цікавиться медійними особами, які перебувають за кордоном. Для Віталія цікаві ті, хто живе в Україні.

Влад Яма – він чоловік, у якого є сім'я, дитина. Тут питання, як забезпечувати свою сім'ю. Мабуть, у нього є якісь переживання. Він же, мабуть, головний годувальник у сім'ї. Я не знаю всіх нюансів,

– сказав співак.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму співака