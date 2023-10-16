Віталій Козловський відповів на закиди Кондратюка: "У поливанні брудом я живу вже 11 років"
Джерело:Віталій Козловський
Публічний конфлікт між Віталієм Козловський та Ігорем Кондратюком продовжується. Днями продюсер назвав співака брехуном та пояснив, що забирає меншу частину його військової зарплатні. Тепер Козловський відповів на закиди Кондратюка.
Співак у соцмережах заявив, що через борг колишньому продюсеру з його картки списують великі суми. Виявляється, з такою проблемою стикається багато військових.
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Відповідь Козловського на заяви Кондратюка
Козловський відреагував на заяви продюсера про те, що він бреше. Раніше співак казав, що з нього списують великі суми, хоча Кондратюк заявив, що забирає лише 20 відсотків з його зарплати.
Віталій спершу вибачився перед підписниками через цей конфлікт у публічному просторі.
Вибачаюсь перед усіма, хто в цей страшний час, коли стільки біди навколо, вимушений читати ці сварки. Але моя сторінка –це можливість говорити правду, роз'яснити ситуацію і захистити себе від перекручень та поливань брудом, в яких я живу вже 11 років,
– заявив Козловський.
Після цього артист заявив, що насправді сплачує великі суми, але більша частина їх йде на погашення штрафу в державний бюджет.
Козловський висловився про конфлікт з Кондратюком / Скриншот з його інстаграму
"Під ці списання з картки йдуть навіть "бойові", – уточнив Віталій.
Також співак навів слова юриста щодо проблем стягнення боргів з військових. Наразі для захисників немає відстрочки. Для цього в Україні мають прийняти відповідний закон або ж сторони можуть домовитися самостійно.
Козловський намагався домовитися з колишній продюсером, але той відмовляється зустрітися.
З 2012 року Ігор Кондратюк уникає будь-яких моїх пропозицій зустрітися, обговорити цю ситуацію і знайти її вирішення. Його вибір – судитися, стягувати, ображати мене в публічному просторі та ігнорувати людську комунікацію,
– пояснив артист.
Він зазначив, що ця історія потребує розголошення, оскільки треба забрати такі прогалини у законодавстві.
Козловський розповів про борг перед Кондратюком / Скриншот з його інстаграму
Що відомо про сварку між Козловським та Кондратюком
- Конфлікт між артистами розпочався через те, що Козловський достроково розірвав договір з Кондратюком. Останній звинуватив співака в порушенні авторського права, адже музикант продовжував співати пісні, написані під час їхньої співпраці. Тож Кондратюк подав до суду.
- Суд Козловський програв. У 2022 році співак був винен колишньому наставнику 300 тисяч доларів. Окрім цього, продюсер вимагав від артиста ще по 5 тисяч доларів за кожну виконану пісню.
- Днями Віталій Козловський заявив, що до мобілізації він виплатив всі гроші. Але, за його словами, під час служби в ЗСУ борг знову з'явився. Артист заявив, що виплатив 1 мільйон гривень Кондратюку, але залишилося ще 2 мільйони.
- Продюсер відповів, що зі співака стягується 1/5 частина зарплатні. За його словами, у серпні він отримав 4 608 гривень, у вересні – 4 586 гривень, а це – 20% від зарплати Козловського. Кондратюк повідомив, що співак поки що загалом виплатив 42 803 гривні – приблизно 2% від суми, яку заборгував.