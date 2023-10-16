Співак у соцмережах заявив, що через борг колишньому продюсеру з його картки списують великі суми. Виявляється, з такою проблемою стикається багато військових.
Цікаво Багатомільйонні борги й порушення закону: все що відомо про конфлікт Кондратюка та Козловського
Відповідь Козловського на заяви Кондратюка
Козловський відреагував на заяви продюсера про те, що він бреше. Раніше співак казав, що з нього списують великі суми, хоча Кондратюк заявив, що забирає лише 20 відсотків з його зарплати.
Віталій спершу вибачився перед підписниками через цей конфлікт у публічному просторі.
Вибачаюсь перед усіма, хто в цей страшний час, коли стільки біди навколо, вимушений читати ці сварки. Але моя сторінка –це можливість говорити правду, роз'яснити ситуацію і захистити себе від перекручень та поливань брудом, в яких я живу вже 11 років,
– заявив Козловський.
Після цього артист заявив, що насправді сплачує великі суми, але більша частина їх йде на погашення штрафу в державний бюджет.
Козловський висловився про конфлікт з Кондратюком / Скриншот з його інстаграму
"Під ці списання з картки йдуть навіть "бойові", – уточнив Віталій.
Також співак навів слова юриста щодо проблем стягнення боргів з військових. Наразі для захисників немає відстрочки. Для цього в Україні мають прийняти відповідний закон або ж сторони можуть домовитися самостійно.
Козловський намагався домовитися з колишній продюсером, але той відмовляється зустрітися.
З 2012 року Ігор Кондратюк уникає будь-яких моїх пропозицій зустрітися, обговорити цю ситуацію і знайти її вирішення. Його вибір – судитися, стягувати, ображати мене в публічному просторі та ігнорувати людську комунікацію,
– пояснив артист.
Він зазначив, що ця історія потребує розголошення, оскільки треба забрати такі прогалини у законодавстві.
Козловський розповів про борг перед Кондратюком / Скриншот з його інстаграму
Що відомо про сварку між Козловським та Кондратюком
- Конфлікт між артистами розпочався через те, що Козловський достроково розірвав договір з Кондратюком. Останній звинуватив співака в порушенні авторського права, адже музикант продовжував співати пісні, написані під час їхньої співпраці. Тож Кондратюк подав до суду.
- Суд Козловський програв. У 2022 році співак був винен колишньому наставнику 300 тисяч доларів. Окрім цього, продюсер вимагав від артиста ще по 5 тисяч доларів за кожну виконану пісню.
- Днями Віталій Козловський заявив, що до мобілізації він виплатив всі гроші. Але, за його словами, під час служби в ЗСУ борг знову з'явився. Артист заявив, що виплатив 1 мільйон гривень Кондратюку, але залишилося ще 2 мільйони.
- Продюсер відповів, що зі співака стягується 1/5 частина зарплатні. За його словами, у серпні він отримав 4 608 гривень, у вересні – 4 586 гривень, а це – 20% від зарплати Козловського. Кондратюк повідомив, що співак поки що загалом виплатив 42 803 гривні – приблизно 2% від суми, яку заборгував.