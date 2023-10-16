Певец в соцсетях заявил, что из-за долга бывшему продюсеру с его карточки списывают большие суммы. Оказывается, с такой проблемой сталкиваются многие военные.

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Ответ Козловского на заявления Кондратюка

Козловский отреагировал на заявления продюсера о том, что он лжет. Ранее певец говорил, что с него списывают большие суммы, хотя Кондратюк заявил, что забирает всего 20 процентов с его зарплаты.

Виталий сначала извинился перед подписчиками из-за этого конфликта в публичном пространстве.

Извиняюсь перед всеми, кто в это страшное время, когда столько беды вокруг, вынужден читать эти ссоры. Но моя страница – это возможность говорить правду, разъяснить ситуацию и оградить себя от извращений и поливов грязью, в которых я живу уже 11 лет,

– заявил Козловский.

После этого артист заявил, что действительно платит большие суммы, но большая часть их идет на погашение штрафа в государственный бюджет.



Козловский высказался о конфликте с Кондратюком / Скриншот по его инстаграмме

"Под эти списания с карты идут даже "боевые", – уточнил Виталий.

Также певец привел слова юриста о проблемах взыскания долгов с военных. Пока для защитников нет отсрочки. Для этого в Украине должны принять соответствующий закон или стороны могут договориться самостоятельно.

Козловский пытался договориться с бывшим продюсером, но тот отказывается встретиться.

С 2012 года Игорь Кондратюк избегает любых предложений встретиться, обсудить эту ситуацию и найти ее решение. Его выбор – судиться, взимать, оскорблять меня в публичном пространстве и игнорировать человеческую коммуникацию,

– объяснил артист.

Он отметил, что эта история нуждается в разглашении, поскольку нужно забрать такие пробелы в законодательстве.



Козловский рассказал о долге перед Кондратюком / Скриншот по его инстаграмме

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