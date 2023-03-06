Артист зізнається, що такі пропозиції до нього почали поступати вже після того, як він залишився без продюсера. Про це він розповів у новому інтерв’ю.

До теми Віталій Козловський пригадав дзвінок від п’яних родичів з Росії: "Мене тоді аж трясло"

За його словами, пропонували навіть концерт в сауні. Козловський розповів, що така пропозиція надійшла від жінки десь 45 років, яка була красивою.

Мені розказали, що вона хоче зробити концерт у нетривіальних умовах – в сауні. Звичайно, ми відмовились, я про це не шкодую,

– запевняє співак.

Він додав, що за це на той момент пропонували немало грошей, навіть більше, ніж на корпоратив.

"Найсмішніше, що такі пропозиції до мене почали поступати вже без продюсера і, коли я почав постити свої голі фотографії, мене почали сприймати не як артиста, а як "проститутку", – відповів Козловський.

Він пригадав, що тоді зробив собі спортивне тіло за 2,5 місяці. "Потім зняв його у кліпі, мені треба було це десь показати", – додав артист.

Віталій Козловський дав інтерв'ю Діані Глостер: відео

До слова, співак Віталій Козловський нарешті відкрив всю правду про його минулі стосунки з відомою блогеркою Раміною Есхакзай. Він ствердно відповів на запитання, чи був цей роман – фікцією. Більше деталей – читайте у статті.