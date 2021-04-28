Віталій Козловський розповів, з ким святкуватиме Великдень

36-річний український співак Віталій Козловський з особливим трепетом ставиться до Великодня. Для нього це родинне свято. Тому провести його артист планує з батьком, хоч напередодні в нього і запланований виступ в Одесі.

Тривалий карантин та останні локдауни невтішно відобразилися на сфері українського шоу-бізнесу. Тому Віталій Козловський не втрачає жодної можливості вийти на сцену. 1 травня відбудеться його концерт в Одесі, однак вже наступного дня співак планує опинитися в Києві, аби провести Великдень з рідними.

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Я святкуватиму Великдень з родиною. Обов'язково з батьком, оскільки він вже півтора року проживає в Києві,

– поділився артист.

Зазначимо, Віталій Козловський називає батька найкращим другом. Аби він завжди був поряд, музикант перевіз його зі Львова до Києва, тим самим влаштувавши особисте життя 73-річного чоловіка. Він допоміг тату знайти нову кохану Ніну, в яку він по вуха закохався.

Для Козловського це справжнє щастя, адже його батько був зневірений у жінках через зради матері. Додамо, що про свою ймовірну кохану Юлію Бакуменко, з якою з'їхався ще рік тому, зірка й словом не обмовився. Тому імена інших гостей родинного святкування Великодня невідомі.

"Усім українцям я бажаю, щоб ваші Великодні свята пройшли тепло, душевно та з відчуттям того, що вас люблять. Христос Воскрес", – привітав Віталій Козловський.