Ддительный карантин и последние локдауны неутешительно отразились на сфере украинского шоу-бизнеса. Поэтому Виталий Козловский не теряет ни одной возможности выйти на сцену. 1 мая состоится его концерт в Одессе, однако уже на следующий день певец планирует оказаться в Киеве, чтобы провести Пасху с родными.

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Я буду праздновать Пасху с семьей. Обязательно с отцом, поскольку он уже полтора года проживает в Киеве,

– поделился артист.

Отметим, Виталий Козловский называет отца лучшим другом. Чтобы он всегда был рядом, музыкант перевез его из Львова в Киев, тем самым устроив личную жизнь 73-летнего мужчины. Он помог отцу найти новую любимую Нину, в которую тот по уши влюбился.

Для Козловского это настоящее счастье, ведь его отец был разочарован в женщинах из-за измен матери. Добавим, что о своей возможной возлюбленной Юлии Бакуменко, с которой съехался еще год назад, звезда и словом не обмолвился. Поэтому имена других гостей семейного празднования Пасхи неизвестны.

"Всем украинцам я желаю, чтобы ваши Пасхальные праздники прошли тепло, душевно и с ощущением того, что вас любят. Христос Воскрес", – поздравил Виталий Козловский.