Українська співачка Аліна Гросу, яка декілька років жве та працює в Росії, висловилася про нібито роман з Віталієм Козловським, який їй приписували ще в підлітковому віці. Артистка зазначила, що на тоді її часто бачили разом із Віталієм, але романтичних стосунків між ними не було.

Після розлучення Аліна Гросу не говорить про особисте життя, проте не приховує близького чоловіка – актора Романа Полянського, з яким відвідує публічні заходи та дає інтерв'ю. Днями виконавиця пригадала, що колись були чутки про її роман з Козловським.

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Аліна Гросу про стосунки з Віталієм Козловським

Дівчина розповіла, що знає Віталія ще з музичних проєктів "Караоке на Майдані" та "Шанс". Оскільки артист набагато старший за неї, то спочатку вона ставилася до нього, як до дядька. Згодом стосунки артистів переросли у дружбу.

Насамперед він для мене старший колега та друг. По-іншому сприймати його не можу,

– поділилася Гросу.

Щодо роману, який тривалий час обговорювали, Гросу наголосила, що це лише чутки й жодних стосунків, окрім дружніх, між ними не було.

Віталій постійно був поруч зі мною. Ми могли бути разом на якихось заходах, відвідували день народження один одного. Журналісти, які також бути присутні на тому чи іншому святі, бачили це і приписували нам якісь стосунки. Це було дуже смішно. На той час мені було 14-15 років і про стосунки я навіть не думала,

– розповіла Аліна.

Зараз про особисте життя з Козловським Гросу не розмовляє. Однак, вона поділилася своїми спостереженнями: "Поруч із ним завжди є симпатична дівчина. Мені здається, що вони зустрічаються. Я готова організувати весілля для друга, що він зловив підв'язку або букет. Тільки, щоб він одружився".

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