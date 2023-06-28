Віталій Козловський показав нові фото з полігону: як минув його перший тиждень бойових навчань

Співак та нині нацгвардієць Віталій Козловський мобілізувався та проходить навчання на полігоні. У День Конституції України він показав нові фото у формі та розповів про свої перші враження.

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно змінив свій імідж, проходить військовий вишкіл. Минув перший тиждень бойової підготовки, тому артист розповів шанувальникам про перші відчуття та труднощі.

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Віталій Козловський поділився враженнями про навчання

Перший тиждень навчання бойової підготовки був напруженим і інтенсивним. Втома є як фізична, так і моральна. Іноді є відчуття, що навантаження забирають всю енергію... Насправді зараз немає часу та сил на творчість, яку я так люблю, у якій можу виразити свої почуття та думки, але хто казав, що буде легко?!

– емоційно висловився музикант.

Віталій Козловський привітав українців з Днем Конституції України та побажав, щоб цей Закон "залишався надійним фундаментом наших цінностей і прав".



Віталій Козловський / Фото з інстаграму Віталія Козловського

"І все ж, у поточних обставинах, знаходжу силу і натхнення, залишаюся відданим своїй службі, бо вірю в важливість нашої ролі в захисті країни. Думка про те, що мої зусилля не є даремними, власне мотивує йти вперед. Мотивують і люди, що поруч, титанічна праця військових, їхній внесок у нашу майбутню Перемогу".

Мобілізований артист поділився новими фото – у військовій формі та з автоматом.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму Віталія Козловського