Кондратюк забирає військову зарплатню Козловського: співак вперше висловився про це

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Ігор Кондратюк забирає військову зарплатню Віталія Козловського. Співак вперше прокоментував скандал та пояснив, скільки грошей ще винен колишньому продюсеру.

Як пояснив Козловський, борги з'явилися вже після його мобілізації. Вперше про цей скандал публічно заговорив продюсер Вадим Лисиця.

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Козловський прокоментував свій борг

За його словами, суди і виконавчі провадження з колишнім продюсером Кондратюком тривають понад 10 років. До мобілізації артист закрив борг, проте він знову з'явився.

Я пішов, не будучи винним ні копійки. Борги виникли вже після. Коли на концертах заспівав свої пісні, емоційно піддавшись закликам публіки. Права на них, як не дивно, належали продюсеру,

– сказав Козловський.

Артист пояснив, що для співпраці з Кондратюком він довірливо підписав усі папери з напуттям: "Твоя справа співати, а документи – це просто формальність, ми по-людськи завжди домовимось".

Віталій зізнався, що не раз просив колишнього продюсера зустрітись, щоб знайти рішення, але Кондратюк відмовлявся.

Скільки Козловський винен Кондратюку

За словами мобілізованого артиста, проти нього подають судові позови за порушення авторських прав.

Вже 1 мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще 2 мільйони,

– зізнався Віталій.

Зараз військова частина відраховує від його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень – на користь Кондратюка і на штраф в держбюджет.

"Після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю", – шокував Козловський.

Він додав, що раніше велику кількість потреб для підрозділу з побратимами закривав самостійно. Але тепер він навіть не може скинути свої гроші. Козловський раніше звертався з проханням до Кондратюка призупинити стягнення на час проходження військової служби, але той відповів, що це не заважає.

Як виявилося, серед військових є багато схожих історій. Їм блокують картки та забирають кошти.

"Були б справедливими зміни в законодавстві, які дозволять не "душити" військових стягненнями на час війни. А тимчасово призупинити їх і продовжити вже після. Бо непосильно це поєднувати", – додав артист.

Що відомо про борг Козловського перед Кондратюком