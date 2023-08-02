Вже в дорозі: Віталій Козловський поділився новим фото з військової служби

Український артист Віталій Козловський, який вступив до лав ЗСУ, показав нові фото зі служби. Схоже, що співак вже в дорозі на передову, адже кадри були зроблені в авто. Козловський також звернувся до українців.

Ще 20 липня артист офіційно склав військову присягу. Козловський тоді показав відео церемонії перед розподілом на фронт.

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Тепер Віталій опублікував в інстаграмі дві світлини, на яких він сидить у військовій формі в авто, заднє сидіння якого завалене рюкзаками й автоматами. Схоже, артист передислокувався на передову.

Козловський також звернувся до українців та подякував їм.

"Дякую всім людям, хто невтомно підтримує і допомагає нашим воїнам", – написав він.



Віталій Козловський показав фото з авто / Фото з його інстаграму

Шанувальники побажали Віталію Козловському успіху та повернення додому:

"Синку, молюся за тебе, рідний!"

"Всього найкращого вам, Віталію, бережіть себе".

"Повернись живим та цілим!"

"Бережи себе, рідний! Нехай Господь завжди тримає руку над тобою!"

"Хай Господь оберігає тебе щомиті! Пишаюся! Дуже чекаю повернення!"

"Дякую Вам, Віталій, за вашу "роботу".

"Тобі личить бути військовим. Бережи тебе Боже!"

Нагадаємо, що на початку літа артиста мобілізували в ЗСУ. Віталій Козловський став новобранцем Гвардії наступу в бригаді Рубіж, разом із ним у взводі 14 осіб із різних куточків України.

Співак раніше публікував фото та відео з полігону, показував умови, у яких жив, та розповідав про графік навчань і свої враження. А вже 15 липня артист повідомив, що завершив бойову підготовку. Днями він склав присягу, тож офіційно став військовим.