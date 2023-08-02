Вже в дорозі: Віталій Козловський поділився новим фото з військової служби
Джерело:Віталій Козловський
Український артист Віталій Козловський, який вступив до лав ЗСУ, показав нові фото зі служби. Схоже, що співак вже в дорозі на передову, адже кадри були зроблені в авто. Козловський також звернувся до українців.
Ще 20 липня артист офіційно склав військову присягу. Козловський тоді показав відео церемонії перед розподілом на фронт.
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Тепер Віталій опублікував в інстаграмі дві світлини, на яких він сидить у військовій формі в авто, заднє сидіння якого завалене рюкзаками й автоматами. Схоже, артист передислокувався на передову.
Козловський також звернувся до українців та подякував їм.
"Дякую всім людям, хто невтомно підтримує і допомагає нашим воїнам", – написав він.
Віталій Козловський показав фото з авто / Фото з його інстаграму
Шанувальники побажали Віталію Козловському успіху та повернення додому:
- "Синку, молюся за тебе, рідний!"
- "Всього найкращого вам, Віталію, бережіть себе".
- "Повернись живим та цілим!"
- "Бережи себе, рідний! Нехай Господь завжди тримає руку над тобою!"
- "Хай Господь оберігає тебе щомиті! Пишаюся! Дуже чекаю повернення!"
- "Дякую Вам, Віталій, за вашу "роботу".
- "Тобі личить бути військовим. Бережи тебе Боже!"
Нагадаємо, що на початку літа артиста мобілізували в ЗСУ. Віталій Козловський став новобранцем Гвардії наступу в бригаді Рубіж, разом із ним у взводі 14 осіб із різних куточків України.
Співак раніше публікував фото та відео з полігону, показував умови, у яких жив, та розповідав про графік навчань і свої враження. А вже 15 липня артист повідомив, що завершив бойову підготовку. Днями він склав присягу, тож офіційно став військовим.