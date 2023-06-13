"От і до мене прийшла": Віталій Козловський отримав повістку та показався у військкоматі

Український музикант Віталій Козловський повідомив, що отримав повістку. Він показав фото, як заповнює документи у військкоматі.

Мобілізація в Україні триває: український співак Віталій Козловський отримав повістку. Він повідомив про це на своїй сторінці – опублікував фото з військкомату.

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Віталій Козловський отримав повістку

"От і до мене прийшла повістка", – лаконічно прокоментував кадр артист.



Віталій Козловський отримав повістку / Фото з інстаграму Віталія Козловського

Прихильники співака у коментарях розділилися у думках – хтось вважає, що Віталій Козловський зробив фото для піару.

"Ви що дійсно думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть";

"Отримати ще не значить піти, піар";

Інші підтримують артиста, дехто вважає, що йому краще продовжувати співати.

"Такі люди потрібні країні для лікування душі піснями. Кожному потрібно воювати на своєму фронті. Залишайтесь з нами";

"Все буде добре, вірю Ви щирий і не підведете. З Богом, бережіть себе. Такі співаки й такі голоси мають звучати";

"Бережи себе! Обіймаю міцно і всім серцем люблю!";

"Хай вищі сили вас оберігають";

"Люди чого ви такі злі. Правда чи не правда, це на його совісті. Ви за себе відповідайте, а не за когось".

Зауважимо, нещодавно Віталій Козловський розповідав, що його мати в Італії не має стійкої позиції щодо російського вторгнення. Вона "заворушилась" тільки тоді, коли чоловік сестри Козловського отримав повістку.

Мати просила "відмазати" його від служби, та Віталій жорстко відмовив і запевнив, що й себе відмазувати не збирається, якщо повістка прийде. "Я так само піду", – казав музикант.