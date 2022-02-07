Віталій Козловський назвав шалену суму, яку винен Ігорю Кондратюку

Майже 10 років тому Віталій Козловський розсварився з Ігорем Кондратюком, який продюсував його після "Шансу". Він вирішив піти, чим розізлив наставника. Той подав на співака до суду й вимагає 300 тисяч доларів!

Скандал Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка вважають найдовшим в українському шоу-бізі. Шоумен досі ображений на співака за те, що 2012 року той пішов у сольне плавання. Тоді як сам артист не тримає зла, він переконаний, що сварка з експродюсером його загартувала.

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Я його до сьогодні називаю духовним наставником. Це був такий собі тато Тарас Бульба. Який мене породив і захотів вбити,

– зізнався Віталій Козловський.

Він зізнався, що співає сам уже 10 років, але досі залишився винний Кондратюку. 36-річний артист заборгував експродюсеру 300 тисяч доларів, які він вимагав у нього в суді. Відтак, на думку Козловського, примиритися вони можуть лише після того, як він віддасть цю шалену суму.

"Це питання вирішується фінансовими моментами. Які я буду використовувати інструменти, колись про це розповім. Я радо з ним зустрінуся, навіть вірш про це написав", – розповів співак.

Що відомо про сварку Козловського та Кондратюка