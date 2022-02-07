Скандал Виталия Козловского и Игоря Кондратюка считают самым длинным в украинском шоу-бизе. Шоумен до сих пор обижен на певца за то, что в 2012 году тот ушел в сольное плавание. Тогда как сам артист не держит зла, он убежден, что ссора с экс-продюсером его закалила.

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Я его до сих пор называю духовным наставником. Это был некий папа Тарас Бульба. Который меня породил и захотел убить,

– признался Виталий Козловский.

Он признался, что поет сам уже 10 лет, но до сих пор остался должен Кондратюку. 36-летний артист задолжал экс-продюсеру 300 тысяч долларов, которые он требовал у него в суде. Следовательно, по мнению Козловского, примириться они могут лишь после того, как он отдаст эту огромную сумму.

"Этот вопрос решается финансовыми моментами. Какие я буду использовать инструменты, когда-нибудь об этом расскажу. Я радушно с ним встречусь, даже стихотворение об этом написал", – рассказал певец.

Что известно о ссоре Козловского и Кондратюка