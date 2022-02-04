36-річний Віталій Козловський був дуже близьким з батьком, він вважав його своїм найкращим другом. Три роки тому співак навіть перевіз його зі Львова до Києва і купив окрему квартиру. У чоловіка були проблеми зі здоров'ям, але він ніколи не скаржився на них сину. Це й призвело до раптової смерті.

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"Найбільша моя прикрість, що тато ніколи не жалівся на здоров'я. Більш того, він приховував завжди свій стан, і це стало головною причиною того, чому він сьогодні вже не живий", – поділився артист.

Нагадаємо, причиною смерті батька Віталія Козловського стали проблеми з легенями. Чоловік багато палив, а коли звернувся до лікаря, то "з легень залишилися маленькі шматочки".

Після смерті батька Віталій Козловський наважився на дітей

Батько співака мріяв про онуків, тож завжди штурхав сина, щоб той одружувався і заводив дітей. Віталій Козловський не встиг подарувати йому цю радість, але після втрати чітко зрозумів, що готовий стати татом.

У мене так довго були якісь страхи. Як це, маленька дитина забере весь мій час. Клянусь, сьогодні я вже думаю зовсім інше. Як казав мій тато: "Давай, давай, не бійся". Я розумію, що я про це шкодувати не буду,

– оголосив Віталій Козловський.

Примітно, що артист нібито не самотній. Він кілька років таємно зустрічається зі своєю концертною директоркою Юлею Бакуменко. Після карантину, у червні 2020 року, він навіть заїкнувся про одруження з коханою.

Віталій Козловський з Юлією Бакуменко / Фото з інстаграму дівчини