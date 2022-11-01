"Знайомтеся": Віталій Кім показав нового члена родини – зворушливе відео

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім познайомив українців з новим членом своєї родини. Тепер вдома в Кіма є котик, якого звуть Марчело.

Зворушливий ролик Кім опублікував на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 569 тисяч користувачів мережі.

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Віталій Кім показав домашнього улюбленця

Глава Миколаївської ОВА та улюбленець українців розповів, що рудого котика породи Мейн-Кун йому привезли з Одеси. Кошеня назвали Марчело. Тепер воно житиме вдома в Кіма й тішитиме у такий складний час. На відео, яким поділився Кім, Марчело грається з пензликом.

Знайомтеся, з Одеси приїхав новий член сім'ї. Звати Марчело,

– написав Віталій під відео.

Підписники Кіма вже засипали котика компліментами й бажають, щоб він приніс Україні перемогу.