Трогательный ролик Ким опубликовал на личной странице в инстаграмме, за которой следят 569 тысяч пользователей сети.

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Виталий Ким показал домашнего любимца

Глава Николаевской ОВА и любимец украинцев рассказал, что рыжего котика породы Мэйн-Кун ему привезли из Одессы. Котенок назвали Марчело. Теперь он будет жить дома у Кима и радовать в такое сложное время. На видео, которым поделился Ким, Марчело играет с кисточкой.

Знакомьтесь, из Одессы приехал новый член семьи. Зовут Марчело,

– написал Виталий под видео.

Подписчики Кима уже засыпали котика комплиментами и желают, чтобы он принес Украине победу.