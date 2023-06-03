Учасник гурту Kalush Orchestra оригінально освідчився дівчині: зворушливе відео

Мультиінструменталіст Віталій Дужик з гурту Kalush Orchestra зробив пропозицію своїй дівчині Євгенії. Артист запропонував коханій стати його дружиною просто на сцені.

Чарівну новину повідомив гурт Kalush Orchestra. Сталося все одразу після виступу в польському місті Лодзь.

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Учасник гурту Kalush Orchestra зробив пропозицію дівчині

Віталій Дужик перед гостями концерту покликав дівчину на сцену, став на одне коліно і сказав зворушливі слова. Він попросив її стати його дружиною. Його кохана не змогла стримати сліз від щастя. Після цього пара обійнялася та поцілувалася.

У Instagram музиканти опублікували відео з пропозиції та привітали учасника свого колективу.

Віталій Дужик у соцмережах додав, що дівчина сказала "так" і наголосив, що дуже її кохає. "Це момент, який ми запам‘ятаємо на все життя", – написав музикант.

А його кохана Євгенія Мазуренко зізналася, що не очікувала цього. А зранку вона опублікувала фото з каблучкою. "Щаслива", – наголосила дівчина.



Дівчина учасника Kalush Orchestra Дужика / Фото з її інстаграму

Шанувальники також "засипали" пару вітаннями у коментарях:ї

"Вау, вітаю".

"Щастя вам".

"Як романтично".

"Клас, вітаємо".

"Щирі вітання".

До слова, лідер гурту Kalush Orchestra теж має дівчину – Олександру. Дівчина їздить в турі разом з музикантами та допомагає з організацією концертів. А в жовтні минулого року зіркова пара знялися у романтичній фотосесії.