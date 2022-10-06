Зараз Kalush Orchestra перебувають на гастролях за кордоном. 22-річна Олександра їздить в турі разом з музикантами, допомагає з організацією концертів. Однак зовсім скоро вона повернеться додому, а хлопці гастролюватимуть далі. Їй доведеться на деякий час розлучитися з Олегом, через що дуже сумує.
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Нові фото Олега Псюка та його коханої
Але поки закохані разом, насолоджуються кожною хвилиною. Зіркова пара часто публікує в мережі спільні фото. На нових чорно-білих кадрах Олександра та Олег не соромилися показати теплі романтичні почуття, які є між ними. Закохані ніжно усміхалися, обіймали один одного.
"Кохання", – зворушливо написала під фото Білобров.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях прихильники засипають зіркову пару компліментами.
- "Сильного та палкого кохання вам! Дуже пасуєте! Такі гарні!"
- "Які ви файні разом! Просто неймовірні!"
- "Гарні котики!"
- "Вони точно створені одне для одного!"
- "Які зайчики!"