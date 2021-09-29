Віталій Борисюк та Ольга Сумська вже 25 років перебувають у шлюбі. Та вперше акторка завагітніла від Віталія ще до того, як вийшла за нього заміж.

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Перша вагітність Ольги Сумської

Віталій розповів, що вперше Ольга завагітніла у 1993 році. Вони нетерпляче чекали на малюка й були неймовірно щасливі, коли дізналися, що народиться хлопчик.

Під час вагітності Сумська не переставала працювати й знімалася одночасно у трьох проєктах. Через постійне навантаження, втому і стрес у жінки стався викидень.

Це був трагічний момент… Зараз син був би вже дорослим,

– сказав Борисюк.

Чоловік додав, що друга вагітність коханої теж ледь не обірвалася. Але цього разу Ольга лягла в лікарню й перебувала під наглядом медиків. Їхня донька Анна народилася раніше зазначеного терміну. Коли в майбутньої матусі піднявся тиск, лікарі сказали, що готують екстрений кесарів розтин.

Він допоміг врятувати життя доньці, але завдав удару здоров'ю Олі. Вона втратила два літри крові,

– пригадав Віталій.



Ольга Сумська з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму акторки

Борисюк та Сумська вже 25 років живуть у щасливому шлюбі. Та чоловік шкодує, що вони не змогли стати батьками сина. Він не припиняє мріяти про спадкоємця. До слова, прадід Віталія Борисюка став батьком у 58-річному віці.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська опублікувала в мережі архівне фото, на якому позувала оголеною в особливому стані. Якраз тоді вона була вагітною другою донькою – Анною.