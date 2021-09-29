Виталий Борисюк и Ольга Сумская уже 25 лет состоят в браке. Но впервые актриса забеременела от Виталия еще до того, как вышла за него замуж.

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Первая беременность Ольги Сумской

Виталий рассказал, что впервые Ольга забеременела в 1993 году. Они нетерпеливо ждали малыша и были невероятно счастливы, когда узнали, что родится мальчик.

Во время беременности Сумская не переставала работать и снималась одновременно в трех проектах. Из-за постоянной нагрузки, усталости и стресса у женщины произошел выкидыш.

Это был трагический момент... Сейчас сын был бы уже взрослым,

– сказал Борисюк.

Мужчина добавил, что вторая беременность любимой тоже едва не оборвалась. Но на этот раз Ольга легла в больницу и находилась под наблюдением медиков. Их дочь Анна родилась раньше указанного срока. Когда у будущей мамочки поднялось давление, врачи сказали, что готовят экстренное кесарево сечение.

Он помог спасти жизнь дочери, но нанес удар здоровью Оли. Она потеряла два литра крови,

– вспомнил Виталий.



Ольга Сумская с мужем и дочкой / Фото из инстаграма актрисы

Борисюк и Сумская уже 25 лет живут в счастливом браке. Но мужчина жалеет, что они не смогли стать родителями сына. Он не прекращает мечтать о наследнике. К слову, прадед Виталия Борисюка стал отцом в 58-летнем возрасте.

Напомним, недавно Ольга Сумская опубликовала в сети архивное фото, на котором позировала обнаженной в особом положении. Как раз тогда она была беременной второй дочерью – Анной.