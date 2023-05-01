Виступати не запрошували: у команді Руслани розповіли нові подробиці скандалу щодо Євробачення

Співачка Руслана не виступатиме наживо з Києва в ефірі Євробачення. Де її можна буде побачити натомість – дізнавайтесь нижче.

У мережі продовжують обговорювати виступ Руслани на Євробаченні-2023. Команда артистки не підтвердила слів Германа Нєнова про її виступ з Києва.

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Чи виступатиме Руслана на Євробаченні

Менеджерка Руслани повідомила, що на момент фіналу Євробачення співачка перебуватиме у Ліверпулі, а не Києві. Тому її виступ фізично неможливий.

Жодних змін, крім низки консультацій від публікації посту Руслани, не відбулось. Формально глядачі побачать Руслану на екрані, але виступу першої української переможниці Євробачення-2004 на сцені Євробачення-2023, як в інших переможців, не буде!

– пояснили в команді зірки.

Попри це, у рамках Євробачення мерія Ліверпуля організовує інші суміжні заходи. Там можна буде побачити Руслану: це виступ-колаборація з Англійською Національною Оперою 9 травня та участь в проєкті головного партнера Євробачення – компанії тікток Легенди Євробачення 12 травня.

Попри це, команда Руслани вважає нелогічним те, що на конкурс не запросили ту артистку, яка першою принесла перемогу Україні.

"Тож жодних демаршів з боку зірки не буде. Вона залишиться у тому форматі, який їй відведуть організатори. І вже прихильникам та єврофанам вирішувати, наскільки правильним було це рішення, як збоку організаторів, так і з боку Руслани", – додають в команді.

З чого все почалося