Виступати не запрошували: у команді Руслани розповіли нові подробиці скандалу щодо Євробачення
Джерело:ТСН
Співачка Руслана не виступатиме наживо з Києва в ефірі Євробачення. Де її можна буде побачити натомість – дізнавайтесь нижче.
У мережі продовжують обговорювати виступ Руслани на Євробаченні-2023. Команда артистки не підтвердила слів Германа Нєнова про її виступ з Києва.
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Чи виступатиме Руслана на Євробаченні
Менеджерка Руслани повідомила, що на момент фіналу Євробачення співачка перебуватиме у Ліверпулі, а не Києві. Тому її виступ фізично неможливий.
Жодних змін, крім низки консультацій від публікації посту Руслани, не відбулось. Формально глядачі побачать Руслану на екрані, але виступу першої української переможниці Євробачення-2004 на сцені Євробачення-2023, як в інших переможців, не буде!
– пояснили в команді зірки.
Попри це, у рамках Євробачення мерія Ліверпуля організовує інші суміжні заходи. Там можна буде побачити Руслану: це виступ-колаборація з Англійською Національною Оперою 9 травня та участь в проєкті головного партнера Євробачення – компанії тікток Легенди Євробачення 12 травня.
Попри це, команда Руслани вважає нелогічним те, що на конкурс не запросили ту артистку, яка першою принесла перемогу Україні.
"Тож жодних демаршів з боку зірки не буде. Вона залишиться у тому форматі, який їй відведуть організатори. І вже прихильникам та єврофанам вирішувати, наскільки правильним було це рішення, як збоку організаторів, так і з боку Руслани", – додають в команді.
З чого все почалося
- Після оголошення імен артистів, які виступатимуть у фан-зоні, півфіналах і фіналі Євробачення, Руслана поскаржилась, що її на конкурс не запросили. Вона заявила, що безсила у цій ситуації й просто чекатиме на рішення.
- Їй відповіли в Суспільному: там заявили, що Руслану включено до програми Євробачення, і артистка нібито про це знає. Організатори конкурсу нібито мали намір, щоб переможниця з'явилась у фіналі.
- Днями з'явилась інформація, ніби Руслана має виступити у фіналі з Києва. Та коментар її команди вище говорить про те, що це може бути фейком.