Вишукана коралова сукня: Маша Єфросиніна вразила образом в ефірі "Танців з зірками"
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Українська зірка Маша Єфросиніна вкотре стала ведучою балкону на шоу "Танці з зірками". Для чергового прямого ефіру вона одягнула розкішну сукню коралового кольору.
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала чарівні фото з нового ефіру шоу "Танців з зірками". Знаменитість взяла участь у проєкті як ведуча зіркового балкона.
До слова Тіна Кароль позувала в телестудії в костюмі й жовтій кофті: фото з Казахстану
Образ Маші Єфросиніної
Телезірка позувала перед об'єктивами у вишуканій сукні коралового кольору довжини максі. Топ прикрашала вишивка, яка закінчувалась на початку спідниці. Сама ж спідниця була дуже пишною та з хвилястими шарами.
Таке вбрання Маша Єфросиніна поєднала зі світлими босоніжками на високих підборах. Серед аксесуарів вечірній образ доповнювали тонкі сережки-підвіски та масивна каблучка.
Стилісти розпустили волосся ведучої й вклали його пишними локонами, а візажисти зробили на обличчі красивий макіяж. Світлі тіні й стрілки підкреслили очі, а бежева помада – губи.
Безперечна краса моєї роботи в тому, що навіть у найсмутніші часи я маю можливість створювати собі та іншим гарний настрій, розважати, веселити, розбурхувати! Навіть якщо бісити, то теж це комусь приносить полегшення! Ну і що лукавити, моя робота – це можливість дивитися на себе таку,
– поділилась думками жінка.
Маша Єфросиніна на "Танцях" / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
Шанувальники діляться враженнями від нового аутфіту у коментарях під фото:
- "Приголомшлива";
- "Красуня";
- "Прекрасна";
- "Яка ви красуня";
- "Принцеса";
- "Машо, ви прекрасні. Захоплююсь вами";
- "Ви шикарні. Втім, як і завжди".
Образи Маші Єфросиніної для "Танців з зірками"
- На шостому ефірі проєкту знаменитість позувала у жовтій довгій сукні зі сміливим вирізом.
- Для 3 випуску вона одягала темно-фіолетову сукню довжини максі з довгими рукавами.