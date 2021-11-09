Вишукана коралова сукня: Маша Єфросиніна вразила образом в ефірі "Танців з зірками"

Українська зірка Маша Єфросиніна вкотре стала ведучою балкону на шоу "Танці з зірками". Для чергового прямого ефіру вона одягнула розкішну сукню коралового кольору.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала чарівні фото з нового ефіру шоу "Танців з зірками". Знаменитість взяла участь у проєкті як ведуча зіркового балкона.

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Образ Маші Єфросиніної

Телезірка позувала перед об'єктивами у вишуканій сукні коралового кольору довжини максі. Топ прикрашала вишивка, яка закінчувалась на початку спідниці. Сама ж спідниця була дуже пишною та з хвилястими шарами.

Таке вбрання Маша Єфросиніна поєднала зі світлими босоніжками на високих підборах. Серед аксесуарів вечірній образ доповнювали тонкі сережки-підвіски та масивна каблучка.

Стилісти розпустили волосся ведучої й вклали його пишними локонами, а візажисти зробили на обличчі красивий макіяж. Світлі тіні й стрілки підкреслили очі, а бежева помада – губи.

Безперечна краса моєї роботи в тому, що навіть у найсмутніші часи я маю можливість створювати собі та іншим гарний настрій, розважати, веселити, розбурхувати! Навіть якщо бісити, то теж це комусь приносить полегшення! Ну і що лукавити, моя робота – це можливість дивитися на себе таку,

– поділилась думками жінка.



Маша Єфросиніна на "Танцях" / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальники діляться враженнями від нового аутфіту у коментарях під фото:

"Приголомшлива";

"Красуня";

"Прекрасна";

"Яка ви красуня";

"Принцеса";

"Машо, ви прекрасні. Захоплююсь вами";

"Ви шикарні. Втім, як і завжди".

Образи Маші Єфросиніної для "Танців з зірками"