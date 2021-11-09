Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в инстаграме опубликовала очаровательные фото из нового эфира шоу "Танцев со звездами". Знаменитость приняла участие в проекте как ведущая звездного балкона.

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Образ Маши Ефросининой

Телезвезда позировала перед объективами в изысканном платье кораллового цвета длины макси. Топ украшала вышивка, которая заканчивалась в начале юбки. Сама же юбка была очень пышной и с волнистыми слоями.

Такой наряд Маша Ефросинина соединила со светлыми босоножками на высоком каблуке. Среди аксессуаров вечерний образ дополняли тонкие серьги-подвески и массивное кольцо.

Стилисты распустили волосы ведущей и уложили их пышными локонами, а визажисты сделали на лице красивый макияж. Светлые тени и стрелки подчеркнули глаза, а бежевая помада – губы.

Несомненная прелесть моей работы в том, что даже в самые грустные времена я имею возможность создавать себе и другим хорошее настроение, развлекать, веселить, будоражить! Даже если бесить, то тоже это кому-то приносит облегчение! Ну и что лукавить, моя работам – это возможность смотреть на себя такую,

– поделилась мыслями женщина.



Маша Ефросинина на "Танцах" / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Поклонники делятся впечатлениями от нового аутфита в комментариях под фото:

"Потрясающая";

"Красавица";

"Прекрасная";

"Какая вы красавица";

"Принцесса";

"Маша, вы прекрасны. Восхищаюсь вами";

"Вы шикарны. Впрочем, как и всегда".

Образы Маши Ефросининой для "Танцев со звездами"