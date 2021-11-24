У вишиванці на засніженому стадіоні: Олександра Кучеренко підкорила атмосферними фото

Журналістка Олександра Кучеренко днями мала пряме включення зі стадіону НСК "Олімпійський", де був матч Динамо-Баварія. Перед початком гри стадіон почало засипати снігом. Красуня не втрималася й зробила декілька казкових кадрів у красивому вбранні.

Для зйомок Олександра завжди обирає стильні та водночас елегантні образи. Цього разу вона одягнула вишиванку від української дизайнерки Юлії Магдич.

Дивіться також Дружина Дмитра Комарова показала повсякденний осінній образ: чарівне фото з Дніпра

Олександра Кучеренко позувала на стадіоні

Красуня та дружина тревел-ведучого Дмитра Комарова постала перед камерою у жовтому піджаку, що був вишитий чорними нитками. Поєднала такий верх з чорними класичними штанами і взуттям на підборах. Довге розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж.

Від снігу, який засипав стадіон, Кучеренко захищала велика синя парасоля. На обличчі красуні сяяла усмішка. Видно, що вона неабияк рада цій зимовій казці.

Цей перший сніг я не забуду ніколи – щойно провела пряму трансляцію прямо з крайки футбольного поля,

– написала Олександра під фото.



Олександра Кучеренко на стадіоні / Фото з інстаграму журналістки



Олександра Кучеренко на стадіоні / Фото з інстаграму журналістки

Зірки та перший сніг в Україні