Для зйомок Олександра завжди обирає стильні та водночас елегантні образи. Цього разу вона одягнула вишиванку від української дизайнерки Юлії Магдич.

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Олександра Кучеренко позувала на стадіоні

Красуня та дружина тревел-ведучого Дмитра Комарова постала перед камерою у жовтому піджаку, що був вишитий чорними нитками. Поєднала такий верх з чорними класичними штанами і взуттям на підборах. Довге розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж.

Від снігу, який засипав стадіон, Кучеренко захищала велика синя парасоля. На обличчі красуні сяяла усмішка. Видно, що вона неабияк рада цій зимовій казці.

Цей перший сніг я не забуду ніколи – щойно провела пряму трансляцію прямо з крайки футбольного поля,

– написала Олександра під фото.



Олександра Кучеренко на стадіоні / Фото з інстаграму журналістки



Олександра Кучеренко на стадіоні / Фото з інстаграму журналістки

Зірки та перший сніг в Україні