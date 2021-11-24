Для зйомок Олександра завжди обирає стильні та водночас елегантні образи. Цього разу вона одягнула вишиванку від української дизайнерки Юлії Магдич.
Дивіться також Дружина Дмитра Комарова показала повсякденний осінній образ: чарівне фото з Дніпра
Олександра Кучеренко позувала на стадіоні
Красуня та дружина тревел-ведучого Дмитра Комарова постала перед камерою у жовтому піджаку, що був вишитий чорними нитками. Поєднала такий верх з чорними класичними штанами і взуттям на підборах. Довге розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж.
Від снігу, який засипав стадіон, Кучеренко захищала велика синя парасоля. На обличчі красуні сяяла усмішка. Видно, що вона неабияк рада цій зимовій казці.
Цей перший сніг я не забуду ніколи – щойно провела пряму трансляцію прямо з крайки футбольного поля,
– написала Олександра під фото.
Олександра Кучеренко на стадіоні / Фото з інстаграму журналістки
Олександра Кучеренко на стадіоні / Фото з інстаграму журналістки
Зірки та перший сніг в Україні
- Світлана Тарабарова разом із чоловіком і дітьми раділа атмосферній погоді на вулиці.
- Володимир Дантес у дворі заміського маєтку сфотографувався з коктейлем і мандаринами, сидячи на снігу у самих шортах.