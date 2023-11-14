У тіктоці віруситься найзворушливіший тренд під пісню Jerry Heil: відео, які доводять до сліз

У соцмережах стала вірусною пісня Jerry Heil майже 2-річної давності. Це зворушливий тренд, де користувачі показують свої сімейні фото.

Новий щемливий тренд тіктока підкорює мережу. Користувачі знімають милі відео під пісню Jerry Heil – "Пісня про діда", пише 24 Канал.

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Новий тренд тіктока під пісню Jerry Heil

На початку минулого року Jerry Heil презентувала ліричну пісню з різдвяним настроєм – "Пісня про діда". Тоді вона розповіла про традиції її сім'ї на Святвечір та згадала про покійного дідуся, для якого завжди на підвіконні стоїть миска з кутею та чарка.

"Дідусь за ті 10 років, які я його знала, став мені найріднішим. Роботящий, гарний і людяний, веселий, а часом задумливий – він часто любив сісти на задньому току і викурити власноруч скручену в клаптик газети тютюнову цигарку. А як він співав! Найкраще на селі Тарасівка Білоцерківського району! Всі мої спогади про дідуся і почуття до нього — в моїй пісні про нього і присвяченій йому, діду Василю", – ділилась артистка.

Jerry Heil – "Пісня про діда": дивіться відео онлайн

Тепер ця пісня знову стала актуальною в соціальних мережах. Під неї користувачі знімають зворушливі відео. Зазвичай вони показують архівні сімейні фото з підписом: "За кожною щасливою дівчинкою стоїть...". Подекуди ці ролики присвячені дідусям, або ж іншим членам сім'ї.

Тренд тіктока / Скриншот

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