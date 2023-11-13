Близько пів року тому мережу розривало відео Матвія Бруса та трек Мюслі UA з його словами "Скоро вже буде Пасха". Днями хлопчик з'явився у новому ролику, який вже віруситься в соціальних мережах.
Цікаво Від Фредді Мерк'юрі до Radiohead: у тіктоці шаленіють від каверів на хіти про пса Патрона
Матвій Брус у новому кумедному ролику
5-річний хлопчик оголосив, що вже скоро настане Різдво, тому час готуватися до свят та утеплятися. Також Матвій похвалився, яка подія сталась в його житті.
Скоро буде Різдво, друзі, так що утепляйтеся. У мене така подія сталась, друзі. На цьому тижні випав зуб!
– поділився маленький блогер.
Матвій Брус нагадує про Різдво: відео
Відео з Матвієм вже переглянули понад 11 мільйонів користувачів, а на ролику більше як мільйон вподобань. Користувачі коментують новий контент від блогера та прогнозують новий вірусний різдвяний хіт.
- "Говорить "скоро вже буде Різдво", а в мене в голові крутиться пісня "скоро вже буде Паска"";
- "О, нова пісня буде";
- "Чекаємо трек";
- "Скоро буде різдвяний хіт";
- "Новий шедевр";
- "Чекаємо нову пісню".
Хто такий Матвій Брус
Сім'я 5-річного Матвія – українські фермери з Черкащини. Його батьки займаються перероблюванням та продажем м'яса, а деякі процеси знімають на камеру та показують в соцмережах.
Перед Великоднем у соцмережах фермерів показався Матвій та прорекламував м'ясні вироби батьків. Відео залетіло в рекомендації та здобуло шалену популярність. Гурт Мюслі UA поклали його слова на музику, і цей трек став справжнім хітом у тіктоці й не тільки.
МЮСЛІ UA ft. Матвій Брус – "Скоро буде Пасха": дивіться відео онлайн