Близько пів року тому мережу розривало відео Матвія Бруса та трек Мюслі UA з його словами "Скоро вже буде Пасха". Днями хлопчик з'явився у новому ролику, який вже віруситься в соціальних мережах.

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Матвій Брус у новому кумедному ролику

5-річний хлопчик оголосив, що вже скоро настане Різдво, тому час готуватися до свят та утеплятися. Також Матвій похвалився, яка подія сталась в його житті.

Скоро буде Різдво, друзі, так що утепляйтеся. У мене така подія сталась, друзі. На цьому тижні випав зуб!

– поділився маленький блогер.

Матвій Брус нагадує про Різдво: відео

Відео з Матвієм вже переглянули понад 11 мільйонів користувачів, а на ролику більше як мільйон вподобань. Користувачі коментують новий контент від блогера та прогнозують новий вірусний різдвяний хіт.

"Говорить "скоро вже буде Різдво", а в мене в голові крутиться пісня "скоро вже буде Паска"";

"О, нова пісня буде";

"Чекаємо трек";

"Скоро буде різдвяний хіт";

"Новий шедевр";

"Чекаємо нову пісню".

Хто такий Матвій Брус

Сім'я 5-річного Матвія – українські фермери з Черкащини. Його батьки займаються перероблюванням та продажем м'яса, а деякі процеси знімають на камеру та показують в соцмережах.

Перед Великоднем у соцмережах фермерів показався Матвій та прорекламував м'ясні вироби батьків. Відео залетіло в рекомендації та здобуло шалену популярність. Гурт Мюслі UA поклали його слова на музику, і цей трек став справжнім хітом у тіктоці й не тільки.

МЮСЛІ UA ft. Матвій Брус – "Скоро буде Пасха": дивіться відео онлайн