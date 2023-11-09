Пісню Disco Farisco (також називають Kartuli Disco) заспівали грузинські ведучі та виконавці з гурту Nikos Bend. Уривки треку розлетілися тіктоком.
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Про що пісня Disco Farisco
Драйвовий трек Disco Farisco – це гумористичний кавер на пісню ITALODISCO італійського гурту The Kolors. Грузини трохи змінили ритміку та мелодію, а також написали свій текст.
У ньому вони перелічують світових артистів, які приїжджають виступати в Грузії. Але жоден з них не зрівняється з грузинським диско, схоже як піца не може зрівнятися з хачапурі.
Український переклад Disco Farisco: відео
Повна версія Disco Farisco: дивіться відео онлайн
Трек настільки розлетівся у тіктоці, що його стали називати навіть кращим за оригінал. Артистів навіть відправляють на Євробачення:
- "Слухаю і не можу зупинитись... Виконавці неймовірні, пісня супер";
- "Ви прекрасні! Це шедевр, з яким треба на євробачення! Перше місце ваше";
- "Мені подобається більше, ніж оригінал";
- "Яка крута пісня, таке особливе виконання! Підтримую ідею за Євробачення".
Пісня Disco Farisco захопила й український сегмент тіктока. ЗСУ запалюють під трек, виконавці знімають "кавер на кавер", а користувачі діляться атмосферними відео.
ЗСУ запалюють під Disco Farisco: відео