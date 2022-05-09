The Rasmus – далеко не нове ім'я у світовій рок-музиці. Вони розуміють та усвідомлюють особливу відповідальність за виступ та результат на Євробаченні, попри їхню тривалу рок-історію.

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Я думаю, що фіни очікують від нас хорошого результату. Однак, знаєте, у Фінляндії поширене таке явище – спершу тебе вихваляють: "О, та це ж наші хлопці", але якщо результат буде поганим, то тебе можуть буквально спустити в унітаз. Тому ми намагаємося виступити якомога краще, настільки це можливо. Звичайно, що є тиск, але ми, можна сказати, тренувалися багато років. Ми майже 30 років разом як гурт, тому ми знаємо, як виступати на сцені,

– кажуть артисти.

Зокрема музиканти вже відіграли 2 репетиції на сцені Євробачення у Турині. The Rasmus поділились, що підготування до події їм сподобались, адже сцена і загалом дійство – вражають.

"Сцена дуже велика, світлове шоу буде чудовим, що дає нам і справді багато можливостей. Репетиції на сцені пройшли добре. Наша друга репетиція відбулася вранці 5 травня. Хоча я не вважаю, що 9 ранку – це найкращий час, щоб грати рок. Ну хіба якщо ти вже встиг сходити у бар", – додали фіни.

Музиканти також поділились головною родзинкою, яку вони планують зробити на своєму майбутньому виступі на Євробаченні:

Ми вирішили бути близько одне до одного на сцені. Це така наша тактика, тому що ми віримо у хімію між нами. Ми завжди на сцені поруч одне з одним, тому що важливо мати зв’язок. Ми хочемо, щоб це було головним елементом нашого виступу,

– підсумував лідер гурту The Rasmus Лаурі Юльонен.

Варто додати, що представники Фінляндії виступлять на конкурсі у другому півфіналі, 12 травня, під номером 1. Вони виконають свою пісню Jesabel. Наразі букмекери прогнозують їм 14 місце на конкурсі.

The Rasmus – Jesabel: відео онлайн