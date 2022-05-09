The Rasmus – далеко не новое имя в мировой рок-музыке. Они понимают и осознают особую ответственность за выступление и результат на Евровидении, несмотря на их длительную рок-историю.

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Я думаю, что финны ждут от нас хорошего результата. Однако, знаете, в Финляндии распространено такое явление – сначала тебя восхваляют: "О, да это же наши ребята", но если результат будет плохим, то тебя могут буквально спустить в унитаз. Поэтому мы стараемся выступить как можно лучше, настолько это возможно. Конечно, есть давление, но мы, можно сказать, тренировались много лет. Мы почти 30 лет вместе как группа, поэтому мы знаем, как выступать на сцене,

– говорят артисты.

В частности, музыканты уже отыграли 2 репетиции на сцене Евровидения в Турине. The Rasmus поделились, что подготовка к событию им понравились, ведь сцена и действо – впечатляют.

"Сцена очень большая, световое шоу будет прекрасным, что дает нам действительно много возможностей. Репетиции на сцене прошли хорошо. Наша вторая репетиция состоялась утром 5 мая. Хотя я не считаю, что 9 утра – это лучшее время, чтобы играть рок. Ну разве если ты уже успел сходить в бар", – добавили финны.

Музыканты также поделились главной изюминкой, которую они планируют сделать на своем предстоящем выступлении на Евровидении:

Мы решили быть близко друг к другу на сцене. Это такова наша тактика, потому что мы верим в химию между нами. Мы всегда на сцене рядом друг с другом, потому что важно иметь связь. Мы хотим, чтобы это было главным элементом нашего выступления,

– подытожил лидер группы The Rasmus Лаури Юлленен.

Следует добавить, что представители Финляндии выступят на конкурсе во втором полуфинале, 12 мая, под номером 1. Они исполнят свою песню Jesabel. Пока букмекеры прогнозируют им 14 место на конкурсе.

The Rasmus – Jesabel: видео онлайн