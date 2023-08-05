У його день народження: Віра Кекелія вперше показала обличчя молодшого сина – милі фото

Вчора, 4 серпня, син української співачки Віри Кекелії відсвяткував свій перший день народження. Зіркова мама привітала малюка у своєму інстаграмі. Вона поділилася рідкісними світлинами з сином та вперше показала його обличчя.

До того ж на фото з'явився ще й старший син виконавиці, якому вже виповнилося 3 рочки. Прихильники співачки та учасниці "Жіночого кварталу" вже встигли привітати її та малюка в коментарях під дописом.

Не пропустіть Вперше за довгий час: Злата Огнєвіч побачилася з татом, який рятує поранених на війні

Віра Кекелія показала однорічного сина

На одному з фото видно, як усміхнена мама з двома синами позує на задньому дворі будинку. Віра Кекелія тримає молодшого сина Матвійка на руках та ніжно його обіймає. Старший син співачки Іван також позує в обіймах матері. Поруч з ними ще стоять різнокольорові кульки. Інша світлина була зроблена вже без Івана. На ній радісна Кекелія тримає іменинника, який грається зі святковими кульками.

Рік нашому любінькому,

– лаконічно підписала допис артистка.

Реакція шанувальників

В коментарях під дописом виконавиці фани також привітали сім'ю зі святом:

"Вітаю вас! Миру і класного дитинства";

"Вітаю. Щасливої долі";

"Яка краса. З днем народження";

"Квітучої долі";

"Щирі вітання, чудовій матусі та синочку"

"Вітаємо з іменинником";

"Щирі вітання!";

"Клас. Вітаю. Щасливого дитинства під мирним небом";

"Щастя! Вітаю всю родину".

Зазначимо, перший син Віри Кекелії Іван народився у травні 2020 року – через три роки після весілля зі співаком Романом Дудою. Про другу вагітність вона оголосила у День матері, 8 травня. Народжувала Матвійка знаменитість в Грузії. Зараз же вона повернулась в Україну.

Що цікаво, малюка назвали Матвієм, бо це ім'я буквально переслідувало зіркову матусю. За словами артистки, діти на майданчику чомусь кликали так її первістка. Тож батьки вирішили, що сам Бог велів назвати малюка Матвієм.

Як старший син Кекелії реагує на братика

Віра розповідала, що Іван дуже ревниво поставився до появи молодшого братика.

"Ми його попереджали, розказували задовго, що буде братик. Але я думаю, що він не до кінця розумів, що таке братик. Він думав, напевно, що це якась іграшка. Тож коли ми принесли братика додому, він спочатку зрадів ніби, а потім істерив. Але я думаю, що ми якось спрацюємось разом", – висловилася співачка.