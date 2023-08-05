К тому же на фото появился еще и старший сын исполнительницы, которому уже исполнилось 3 года. Поклонники певицы и участницы "Женского квартала" уже успели поздравить ее и малыша в комментариях под постом.

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Вера Кекелия показала годовалого сына

На одном из фото видно, как улыбающаяся мама с двумя сыновьями позирует на заднем дворе дома. Вера Кекелия держит младшего сына Матвейка на руках и нежно обнимает его. Старший сын певицы Иван тоже позирует в объятиях матери. Рядом с ними еще стоят разноцветные шарики. Другая фотография была сделана уже без Ивана. На ней радостная Кекелия держит именинника, играющего с праздничными шариками.

Год нашему любенькому,

– лаконично подписала пост артистка.

Реакция поклонников

В комментариях под фото исполнительницы фаны также поздравили семью с праздником:

"Поздравляю вас! Мира и классного детства";

"Поздравляю. Счастливой судьбы";

"Какая красота. С днем рождения";

"Цветущей судьбы";

"Искренние поздравления, прекрасной мамочке и сынишке"

"Поздравляем с именинником";

"Искренние поздравления!";

"Класс. Поздравляю. Счастливого детства под мирным небом";

"Счастье! Поздравляю всю семью".

Отметим, первый сын Веры Кекелии Иван родился в мае 2020 года – через три года после свадьбы с певцом Романом Дудой. О второй беременности она объявила в День матери, 8 мая. Рожала Матвейка знаменитость в Грузии. Сейчас она вернулась в Украину.

Что интересно, малыша назвали Матвеем, потому что это имя буквально преследовало звездную мамочку. По словам артистки, дети на площадке почему-то так звали ее первенца. Так что родители решили, что сам Бог велел назвать малыша Матвеем.

Как старший сын Кекелии реагирует на братика

Вера рассказывала, что Иван очень ревниво отнесся к появлению младшего братика.

"Мы его предупреждали, рассказывали задолго, что будет братик. Но я думаю, что он не до конца понимал, что такое братик. Он думал, наверное, что это какая-то игрушка. Так что когда мы принесли братика домой, он сначала обрадовался будто, а потом истерил. Но я думаю, что мы как-то сработаемся вместе", – высказалась певица.