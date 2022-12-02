4 грудня, у неділю, в Нью-Йорку проведуть концерт з нагоди 100-річчя з прем'єри твору українського композитора Миколи Леонтовича "Щедрик" у США. Він відбудеться в Карнегі-хол.

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Скорсезе і Фарміга проведуть концерт

Ведучими концерту Notes From Ukraine оголосили знаменитого режисера Мартіна Скорсезе та акторку українського походження Віру Фармігу. Це знову засвідчило їхню підтримку Україні.

Нагадаємо, нещодавно Віра Фарміга виступила з концертом у Нью-Йорку. На ньому вона згадала про Україну, включила сигнал повітряної тривоги та вигукнула "Слава Україні!".

У Нью-Йорку виступатимуть:

український дитячий хор "Щедрик" з Києва,

український хор "Думка" з Нью-Йорка,

українська капела бандуристів Північної Америки ім. Т. Шевченка,

хор "Трініті Вол-Стріт",

американська оперна співачка Джанай Брюггер українська фолк-співачка Марічка Марчик.



Анонс концерту / Фото з фейсбука Українського інституту

Також на сцену вийде композитор Тревор Вестон. Він презентує пісню на вірш Сергія Жадана, яку створив під час великої війни. Ще на концерті звучатимуть композиції Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова та Джорджа Гершвіна.

Трансляція відбуватиметься о 21:00, концерт показуватимуть наживо. Організатори додають, що до ініціативи долучились МЗС України та Посольство України в США, організації Razom for Ukraine та Ukrainian Contemporary Music та багато інших. Частину коштів від придбаних квитків пожертвують на ініціативу президента Зеленського UNITED24.

Історія "Щедрика"

Український композитор Микола Леонтович створив мелодію на основі дохристиянської пісні "Щедрик, щедрик, щедрівочка". Він довго працював над аранжуванням, та вперше композиція прозвучала на Різдво у 1916 році в Києві.

Через 3 роки диригент Олександр Кошиця взяв "Щедрик" у програму для Української Республіканської Капели та поїхав з ними у турне. Одним з найважливіших виступів був у Нью-Йорку в 1922 році.

У 30-х роках композитор Пітер Вільховський написав англомовну версію "Щедрика" під назвою Carol of the Bells. З цього часу композиція почала втрачати українське "коріння".