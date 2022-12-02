4 декабря, в воскресенье, в Нью-Йорке проведут концерт по случаю 100-летия по премьере произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик" в США. Он состоится в Карнеги-холле.

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Скорсезе и Фармига проведут концерт

Ведущими концерта Notes From Ukraine объявили знаменитого режиссера Мартина Скорсезе и актрису украинского происхождения Веру Фармигу. Это снова показало их поддержку Украине.

Напомним, недавно Вера Фармига выступила с концертом в Нью-Йорке. На нем она вспомнила Украину, включила сигнал воздушной тревоги и воскликнула "Слава Украине!".

В Нью-Йорке выступят:

украинский детский хор "Щедрик" из Киева,

украинский хор "Мысль" из Нью-Йорка,

украинская капелла бандуристов Северной Америки им. Т. Шевченко,

хор "Тринити Уол-Стрит",

американская оперная певица Джанай Брюггер украинская фолк-певица Маричка Марчик.



Анонс концерта / Фото из фейсбука Украинского института

Также на сцену выйдет композитор Тревор Вестон. Он представит песню на стихотворение Сергея Жадана, которую создал во время великой войны. Еще на концерте будут звучать композиции Эрика Витакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова и Джорджа Гершвина.

Трансляция пройдет в 21:00, концерт будут показывать вживую. Организаторы добавляют, что к инициативе присоединились МИД Украины и Посольство Украины в США, организации Razom for Ukraine и Ukrainian Contemporary Music и многие другие. Часть средств от приобретенных билетов пожертвуют по инициативе президента Зеленского UNITED24.

История "Щедрика"

Украинский композитор Николай Леонтович создал мелодию на основе дохристианской песни "Щедрик, щедрик, щедривочка". Он долго работал над аранжировкой, но впервые композиция прозвучала на Рождество в 1916 году в Киеве.

Через три года дирижер Александр Кошица взял "Щедрик" в программу для Украинской Республиканской Капеллы и уехал с ними в турне. Одним из важнейших выступлений было в Нью-Йорке в 1922 году.

В 30-х годах композитор Питер Вильховский написал англоязычную версию "Щедрика" под названием Carol of the Bells. С этого времени композиция начала терять украинские "корни".