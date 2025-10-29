Цим досягненням дівчина поділилася на своїй сторінці в Threads, передає 24 Канал.

Не думала що мій перший тредс буде такий, але…Кайлі Дженнер виклала сторіс зі мною. Так, це я – та сама українка для кампейну бренду KHY,

– написала Віра.

Крім того, вона показала скриншоти з інстаграм-сторіс Кайлі Дженнер.

Тред Віри Бошкової / Скриншот з мережі

На опублікованих світлинах Віра позує у стильних образах від KHY. Ці кадри з Бошковою також є на офіційній сторінці бренду в інстаграмі. Публікація анонсує The Canvas Collection, яка вийде 30 жовтня.

Для довідки! Вірі Бошковій 22 роки. Вона родом з міста Ізмаїлі, Одеської області. У моделінг потрапила ще в 14 років. За час модельної кар'єри українка вже встигла попрацювати з такими відомими брендами, як Dolce&Gabbana, Dior, Prada, Burberry, Moschino та багатьма іншими. Про цей йдеться на сайті модельного агентства ICONIC MANAGEMENT.

Що відомо про бренд KHY?