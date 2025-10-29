Цим досягненням дівчина поділилася на своїй сторінці в Threads, передає 24 Канал.
Не пропустіть Зірка "Месників" Кріс Еванс вперше став батьком
Не думала що мій перший тредс буде такий, але…Кайлі Дженнер виклала сторіс зі мною. Так, це я – та сама українка для кампейну бренду KHY,
– написала Віра.
Крім того, вона показала скриншоти з інстаграм-сторіс Кайлі Дженнер.
Тред Віри Бошкової / Скриншот з мережі
На опублікованих світлинах Віра позує у стильних образах від KHY. Ці кадри з Бошковою також є на офіційній сторінці бренду в інстаграмі. Публікація анонсує The Canvas Collection, яка вийде 30 жовтня.
Для довідки! Вірі Бошковій 22 роки. Вона родом з міста Ізмаїлі, Одеської області. У моделінг потрапила ще в 14 років. За час модельної кар'єри українка вже встигла попрацювати з такими відомими брендами, як Dolce&Gabbana, Dior, Prada, Burberry, Moschino та багатьма іншими. Про цей йдеться на сайті модельного агентства ICONIC MANAGEMENT.
Що відомо про бренд KHY?
- Його Кайлі Дженнер разом із партнерами заснувала у 2023 році.
- Лейбл пропонує стильний одяг за доступними цінами. Наприклад, пуховик з осінньої колекції можна придбати приблизно за 188 доларів. У асортименті також є джинси, топи, легінси, спідниці та інші базові речі.
- Розмірна сітка KHY охоплює широкий діапазон – від XXS до 4X.
- На сайті бренду зазначено, що його мета – переосмислити сучасний гардероб і поєднати розкіш із повсякденністю, пропонуючи модні речі для будь-якого стилю.