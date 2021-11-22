Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов зізнався, що не знав про те, що його дружина так здивує аудиторію "Танців з зірками". Танцівник поділився, що слова "при надії" його неабияк спантеличили.
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Як чоловік Катерини Кухар відреагував на "вагітність" зірки
Олександр Стоянов пожартував, що був більш як шокований новиною про "вагітність" балерини. Але насправді він був ощасливлений такими словами коханої.
У мене випала з рук чашка з кавою, у мене збігло молоко. У мене злетів продаж квитків на проєктах. Випали дві сиві волосини, я знову помолодшав, став щасливим. Насправді я так зрадів, думав: "Як таке можливо, що я не знаю, що у мене дружина вагітна",
– поділився танцівник.
Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму балерини
Дуже швидко на слова прими-балерини відреагували її колеги, друзі та інші знаменитості.
"Я не встигла зайти у свою роздягальню, я підійшла до свого телефону – він вже горів від кількості дзвінків, смс! Імпресаріо мені почав дзвонити в шоці: "Катю, я вас звичайно вітаю, то ми тепер всі гастролі скасовуємо?"", – розповіла зірка.
Мені одразу MELOVIN написав. Тільки-но закінчився у нас ефір, я прийшла в роздягальню і дивлюся – від нього: "Так що, можна заходити вітати?
– зауважила Катерина реакцію інших зірок.
Курйоз з "вагітністю" Катерини Кухар
- Коментуючи виступ Олександри Заріцької в одному з прямих ефірів "Танців з зірками", Катерина Кухар зізналась, що дуже емоційна. Балерина пояснила, що все, мабуть, тому, що вона "при надії".
- Слова судді спантеличили публіку, однак інші члени журі утрималися від коментарів. Так само неоднозначно на новину відреагували в мережі.
- Наступного тижня Катерина Кухар пояснила, що вона мала на увазі "творчу вагітність". У думках вона начебто виношувала ідею реалізації міжнародного фестивалю.