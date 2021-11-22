Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов зізнався, що не знав про те, що його дружина так здивує аудиторію "Танців з зірками". Танцівник поділився, що слова "при надії" його неабияк спантеличили.

Дивіться також "В образі Рози Львовни": Катерина Кухар здивувала сукнею на "Танцях з зірками"

Як чоловік Катерини Кухар відреагував на "вагітність" зірки

Олександр Стоянов пожартував, що був більш як шокований новиною про "вагітність" балерини. Але насправді він був ощасливлений такими словами коханої.

У мене випала з рук чашка з кавою, у мене збігло молоко. У мене злетів продаж квитків на проєктах. Випали дві сиві волосини, я знову помолодшав, став щасливим. Насправді я так зрадів, думав: "Як таке можливо, що я не знаю, що у мене дружина вагітна",

– поділився танцівник.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму балерини

Дуже швидко на слова прими-балерини відреагували її колеги, друзі та інші знаменитості.

"Я не встигла зайти у свою роздягальню, я підійшла до свого телефону – він вже горів від кількості дзвінків, смс! Імпресаріо мені почав дзвонити в шоці: "Катю, я вас звичайно вітаю, то ми тепер всі гастролі скасовуємо?"", – розповіла зірка.

Мені одразу MELOVIN написав. Тільки-но закінчився у нас ефір, я прийшла в роздягальню і дивлюся – від нього: "Так що, можна заходити вітати?

– зауважила Катерина реакцію інших зірок.

Курйоз з "вагітністю" Катерини Кухар