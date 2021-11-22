Приму-балерину Катерину Кухар неспроста називали чорним лебедем проєкту "Танці з зірками". На прямих ефірах вона з'являлась зазвичай у стриманих образах, але з нагоди півфіналу дозволила собі грайливий look. Цей фешн-експеримент не залишив без уваги Юрій Горбунов.

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"Катерино, який вишуканий образ. Ви сьогодні в образі Рози Львовни, і це вам пасує", – з гумором заявив ведучий "Танців".

Образ Катерини Кухар на "Танцях з зірками"

За суддівським столом балерина з'явилась у вечірній максісукні яскраво-рожевого кольору. Усе її вбрання було всипане блискітками, тому в кадрі вона по-справжньому сяяла. Родзинки й без того ефектному аутфіту додало боа на рукавах і плечах та надглибокий розріз до стегон.

Однак здивування публіки викликала не лише сукня Катерини Кухар, а й зачіска. Стилісти "Танців" закрутили в кучері й волосся, і чубчик балерини. Кокетливості її вигляду додав і макіяж з блискучими рожевими тінями.

Катерина Кухар з Юрієм Горбуновим / Фото з інстаграму ведучого "Танців з зірками"