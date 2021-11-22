Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов признался, что не знал о том, что его жена так удивит аудиторию "Танцев со звездами". Танцовщик поделился, что слова "в положении" его изрядно озадачили.

Смотрите также: "В образе Розы Львовны": Екатерина Кухар удивила платьем на "Танцах со звездами"

Как муж Екатерины Кухар отреагировал на "беременность" звезды

Александр Стоянов пошутил, что был более чем шокирован новостью о "беременности" балерины. Но на самом деле он был осчастливлен такими словами любимой.

У меня выпала из рук чашка с кофе, у меня сбежало молоко. У меня взлетела продажа билетов на проектах. Выпали два седых волоса, я снова помолодел, стал счастливым. На самом деле я обрадовался, думал: "Как такое возможно, что я не знаю, что у меня жена беременна",

– поделился танцовщик.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграма балерины

Очень быстро на слова примы-балерины отреагировали ее коллеги, друзья и другие знаменитости.

"Я не успела зайти в свою раздевалку, я подошла к своему телефону – он уже горел от количества звонков, смс! Импрессарио мне начал звонить в шоке: "Катя, я вас конечно поздравляю, но что мы теперь все гастроли отменяем?" – рассказала звезда.

Мне сразу написал MELOVIN. Как только закончился у нас эфир, я пришла в раздевалку и смотрю – от него: "Так что, можно заходить поздравлять?"

– отметила Екатерина реакцию других звезд.

Курьез с "беременностью" Екатерины Кухар