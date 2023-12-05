Ялинка заввишки у 7 метрів та святковий декор: Віндзорський замок прикрасили до Різдва

Королівські замки вже активно прикрашають до Нового року та Різдва. Віндзорський замок нарешті готовий до свят.

Віндзорський замок був одним з улюблених королівських маєтків Єлизавети II. В інстаграмі опублікували перші святкові фото з резиденції.

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Віндзорський замок прикрасили до Різдва

Головну ялинку Віндзорського замку встановили у Георгіївській залі. Зірка свята заввишки майже у 7 метрів прикрашена понад 2 тисячами вогників, стрічками з оксамиту та атласу. Зірка на честь 675-річчя Ордену Підв'язки виблискує на верхівці ялинки.



Віндзорський замок / Фото з інстаграму Royal Collection Trust

Ще одне дерево поставили у Багряній вітальні – кімнаті, яка вважається однією з найвишуканіших приміщень у замку. Вона прикрашена рожевими, бордовими та фіолетовими кульками та білими фігурками ангелят.



Віндзорський замок / Фото з інстаграму Royal Collection Trust

У Віндзорському замку встановили 8 ялинок. Наприклад, невелика різдвяна красуня стоїть у залі Ватерлоо, де розміщений великий обідній стіл. Він заставлений фарфоровим посудом і тацями з золотими фруктами.



Віндзорський замок / Фото з інстаграму Royal Collection Trust

Парадні сходи біля входу до замку прикрашені святковим декором. Відомо, що цьогорічний декор має зв'язок з коронацією Чарльза III.



Віндзорський замок / Фото з інстаграму Royal Collection Trust

Королівська сім'я готується до концерту

, що кожен охочий може відвідати Віндзорський замок до 1 січня та побачити святові прикраси. У грудні місцеві хори у Георгіївській залі співатимуть різдвяні гімни.

8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбудеться традиційний різдвяний концерт під назвою "Разом на Різдво". Цього року його тема пов'язана з проєктом Кейт Міддлтон Princess's Shaping Us, тому принцеса активно готується до події.

Концерт буде присвяченим тим, хто підтримує маленьких дітей, немовлят і сімей у Сполученому Королівстві. На святкуванні Вестмінстерський хор заспіває улюблений гімн країни. Виступатимуть і зірки: Адам Ламберт, Беверлі Найт, Джейкоб Коллієр, Фрей Райдінгс і Джеймс Бей.