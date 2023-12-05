Виндзорский замок был одним из любимых королевских поместий Елизаветы II. В инстаграме опубликовали первые праздничные фото из резиденции.

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Виндзорский замок украсили к Рождеству

Главную елку Виндзорского замка установили в Георгиевском зале. Звезда праздника высотой почти в 7 метров украшена более 2 тысяч огоньков, бархатных и атласных лент. Звезда в честь 675-летия Ордена Подвязки сверкает на вершине елки.



Виндзорский замок / Фото из инстаграма Royal Collection Trust

Еще одно дерево поставили в Багряной гостиной – комнате, которая считается одним из самых изысканных помещений в замке. Она украшена розовыми, бордовыми и фиолетовыми шариками и белыми фигурками ангелочков.



Виндзорский замок / Фото из инстаграма Royal Collection Trust

В Виндзорском замке установили 8 елок. К примеру, небольшая рождественская красавица стоит в зале Ватерлоо, где расположен большой обеденный стол. Он уставлен фарфоровой посудой и подносами с золотыми фруктами.



Виндзорский замок / Фото из инстаграма Royal Collection Trust

Парадная лестница у входа в замок украшена праздничным декором. Известно, что декор в этом году имеет связь с коронацией Чарльза III.



Виндзорский замок / Фото из инстаграма Royal Collection Trust

Интересно, что каждый желающий может посетить Виндзорский замок до 1 января и увидеть праздники. В декабре местные хоры в Георгиевском зале будут петь рождественские гимны.

Королевская семья готовится к концерту

8 декабря в Вестминстерском аббатстве состоится традиционный рождественский концерт под названием "Разом на Рождество". В этом году его тема связана с проектом Кейт Миддлтон Princess's Shaping Us, поэтому принцесса активно готовится к событию.

Концерт будет посвящен тем, кто поддерживает маленьких детей, младенцев и семей в Соединенном Королевстве. На праздновании Вестминстерского хора споет любимый гимн страны. Будут выступать и звезды: Адам Ламберт, Беверли Найт, Джейкоб Коллиер, Фрей Райдингс и Джеймс Бэй.