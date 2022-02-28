Він воює за свою країну, – Кім Кардашян у сторіз розповіла про Зеленського

Американська телезірка Кім Кардашян не оминула теми російського вторгнення в Україну. В своєму інстаграмі вона висловила захоплення нашим президентом.

27 лютого на своїй офіційній сторінці в інстаграмі вона опублікувала 2 сторіз про Україну. Вони були рисвячені Володимиру Зеленському.

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Що опублікувала Кардашян

У першій з них зірка поширила чужий допис з підписом: "Зеленський відхилив пропозицію США евакуювати його із Києва. Він – на вулицях Києва, доки триває опір російському вторгненню". У наступній – Кардашян опублікувала інше фото політика. "Український президент одів військову форму, щоб боротися за Батьківщину", – наголосила вона. Й також згадала, що той відмовився від евакуації, натомість попросив допомоги з озброєнням.



Кардашян пише про Зеленського / Скриншот



Сторіз Кардашян про Зеленського / Скриншот

Як світові знаменитості підтримують Україну

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон висловила підтримку Україні. Вона приєдналася до збору коштів для допомоги біженцям.

Збирають гроші біженцям з України й Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі. Вони оголосили, що планують залучити мільйон доларів.

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