Він воює за свою країну, – Кім Кардашян у сторіз розповіла про Зеленського

28 лютого 2022 , 05:10
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Джерело:

інстаграм Кім Кардашян

Американська телезірка Кім Кардашян не оминула теми російського вторгнення в Україну. В своєму інстаграмі вона висловила захоплення нашим президентом.

27 лютого на своїй офіційній сторінці в інстаграмі вона опублікувала 2 сторіз про Україну. Вони були рисвячені Володимиру Зеленському.

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Що опублікувала Кардашян

У першій з них зірка поширила чужий допис з підписом: "Зеленський відхилив пропозицію США евакуювати його із Києва. Він –  на вулицях Києва, доки триває опір російському вторгненню". У наступній – Кардашян опублікувала інше фото політика. "Український президент одів військову форму, щоб боротися за Батьківщину", – наголосила вона. Й також згадала, що той відмовився від евакуації, натомість попросив допомоги з озброєнням. 


Кардашян пише про Зеленського / Скриншот


Сторіз Кардашян про Зеленського / Скриншот

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Автор: Ірина Буртик