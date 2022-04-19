Знаменитості продовжують підтримувати українських військових, біженців і місцевих. Днями до дітей приїхав телеведучий Юрій Горбунов.

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Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців

Телеведучий влаштував зустріч з дітьми з Маріуполя, Харкова, Слов‘янська, Донецької й Луганської областей. Він фотографувався, грався й обіймався з хлопчиками та дівчатками.

Діти, у яких російські окупанти забрали домівку! Але не зможуть забрати в них дитинство! Скільки в них сили, віри в перемогу і жаги до життя! Мене вразило, коли діти фотографувалися, обов'язково просили обійнятися! Як зараз не вистачає обіймів! Ці діти обов'язково будуть щасливими!!

– поділився Юрій Горбунов.



Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Ведучий розповів, що на знак підтримки діти з західних областей України поділилися з переселенцями своїми іграшками: ""Чудова ініціатива Голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія і Львівської ОВА Максима Козицького ! Діти – дітям! Діти з західних областей поділились своїми іграшками з дітьми-переселенцями!! Нехай життя наших діток знову буде щасливим!".



Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців / Фото з інстаграму Юрія Горбунова



Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Зауважимо, серед компанії малюків видно й артиста Позитива. Він раніше розповідав, що найбільше часу приділяє дітям. Адже саме від них залежить наше майбутнє та майбутнє України.

Нагадаємо, днями Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова, Олег Собчук та інші відомі люди потішили українських прикордонників виступом.