Він має бути там, – Alyosha зі сльозами на очах розповіла про коханого, який в теробороні
Джерело:ТСН
Співачка Alyosha разом з дітьми перебуває в США, а її коханий Тарас Тополя з перший днів війни у лавах територіальної оборони. Артистка дуже сумує за чоловіком, однак зазначає, що він має бути в Україні.
У Нью-Йорку, на головній площі міста – Таймс-Сквер відбувся концерт за участю світових та українських зірок. Зокрема, там виступила Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя). Виконавиця приєдналася до збору коштів на лікування та протезування поранених українських бійців в американських шпиталях.
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Тарас Тополя з гурту "Антитіла" мав можливість виїхати в Сполучені Штати Америки разом з дружиною та трьома дітьми. Однак артист відмовився виїжджати з України. Він разом з колегами вступив до лав територіальної оборони та захищає українські землі від російських загарбників.
Підрозділ, в якому служить Тополя, спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій. Артисти часто перебувають на чергуваннях, що неймовірно втомлює. Тарас наголошує, що зараз важко всім, але треба терпіти. Без терпіння ми не зможемо перемогти.
Alyosha про коханого, який в ТрО
На великому екрані в Нью-Йорку показали привітання від Тараса Тополі. Alyosha не змогла стримати сліз.
На його місці я б теж не приїхала. І якби не діти, я б теж там була. Я так вважаю, він має там бути. Я хочу, щоб він приїхав. Але я хочу, щоб він приїхав з перемогою,
– сказала Олена.
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