Він – на гітарі, вона – на укулеле: Осадча й Горбунов розчулили сімейним дуетом

10 грудня 2021 , 10:44
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова давно обіцяло заспівати в дуеті. Поки до дебюту на великій сцені далеко, ведучі влаштували домашній концерт для сина Івана.

Так, Юрій Горбунов взяв у руки гітару й заспівав українську народну пісню "Несе Галя воду", а Катя Осадча "акомпонувала" йому на укулеле. Цей перформанс знімав на телефон 4-річний первісток пари Іван. 

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Телезірка зазначила, що виступила в дуеті з чоловіком, як тільки прийшла з роботи. Це видно з її ефектного образу – класичного чорного костюма з білою вставкою, ідеальної укладки та макіяжу smoky eyes. Натомість Юрій Горбунов постав у домашньому – сірих шортах, білій футболці та довгих шкарпетках.

Прийшла мама з роботи. На вокалі – Юрій Горбунов. За камерою – Іван Горбунов,
– підписала Катя Осадча. 

Цей зірковий дует зворушив пів українського шоу-бізу. Він розсмішив Ірину Федишин, Лесю Нікітюк, Наталку Денисенко, а Даша Астаф'єва жартома написала: "Поставила на дзвінок собі"

Фани Юрія Горбунова та Каті Осадчої відреагували з не меншим захватом: 

  • "Вау, який дует";
  • "Заради цього варто жити! Коли тебе чекають, люблять, і коли твоя душа співає. Цінні моменти";
  • "Яка у вас чудова сім'я. Ви такі красиві, щасливі, молоді";
  • "Ви круті, підняли настрій";
  • "Весела сімейка".
Автор: Марина Джура