Юрий Горбунов взял в руки гитару и спел украинскую народную песню "Несе Галя воду", а Катя Осадчая "аккомпонировала" ему на укулеле. Этот перформанс снимал на телефон 4-летний первенец пары Иван.

Юрий Горбунов показал, как их с Осадчей сфотографировал 4-летний сын: трогательный кадр

Телезвезда отметила, что выступила в дуэте с мужем, как только пришла с работы. Это видно из ее эффектного образа – классического черного костюма с белой вставкой, идеальной укладки и макияжа smoky eyes. Юрий Горбунов появился в домашнем – серых шортах, белой футболке и длинных носках.

Пришла мама с работы. На вокале – Юрий Горбунов. За камерой – Иван Горбунов,

– подписала Катя Осадчая.

Этот звездный дуэт тронул украинский шоу-биз. Он рассмешил Ирину Федишин, Лесю Никитюк, Наталью Денисенко, а Даша Астафьева в шутку написала: "Поставила на звонок себе".

Фаны Юрия Горбунова и Кати Осадчей отреагировали с не меньшим восторгом: