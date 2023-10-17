Голливудский актер Уилл Смит признался, что заявления его жены стали для него тревожным звоночком. И добавил, что любимая показала себя более "устойчивой, умной и участливой", чем он представлял.

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Как Уилл Смит отреагировал на заявления о разводе

Знаменитость заметил, что слова его жены натолкнули его на размышления.

Когда ты прожил с кем больше половины своей жизни, наступает своего рода эмоциональная слепота. И ты слишком легко можешь потерять чувствительность к скрытым нюансам и тонкой красоте человека.

– заявил актер.

Жена Вилла Смита тем временем считает, что еще сможет найти общий язык с мужем. Она готова заботиться о нем.

"Вы знаете, он стареет. Ему нужен человек, который будет рядом с ним и будет заботиться о нем. Этим человеком буду я", – говорила Джада.

Что известно о разрыве пара

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит состоят в браке около 26 лет, они одна из самых образцовых звездных пар в Голливуде. Но на днях Джада призналась, что с 2016 года пара уже не живет вместе. На документах они до сих пор муж и жена.

Как рассказала женщина, каждый из них испытывает глубокую любовь и уважение друг к другу. Они готовы дальше работать над отношениями и искать решение ситуации. Джада призналась, что некоторое время боролась с депрессией.